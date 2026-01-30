Поставки лесопожарной техники для подмосковных лесничеств увеличат более чем вдвое

30 января 2026, 17:47

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В рамках подготовки к пожароопасному сезону в этом году планируют приобрести 40 единиц новой пожарной техники для подмосковных лесничеств. Таким образом, поставки вырастут более чем в два раза, рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.





Вся техника должна быть поставлена к началу сезона пожаров. Это позволит задействовать её на борьбе с лесными возгораниями, а также в противопожарном обустройстве лесов.

«В этом году будет закуплено и направлено на лесопожарные станции Мособллеса 40 единиц специализированной техники и оборудования, включая малые лесопатрульные комплексы, пожарные автоцистерны, колёсные и гусеничные тракторы, седельные тягачи для транспортировки тяжёлой техники, другие машины и оборудование», – отметили в Комлесхозе.