Поставщиками для Москвы стали более 12 тысяч подмосковных компаний

05 августа 2026, 11:53

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Свыше 12 тысяч предприятий Московской области получили госзаказы от Москвы в 2025 году, общая сумма закупок у малого и среднего бизнеса Подмосковья превысила 400 миллиардов рублей. Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству, член фракции «Единая Россия» Тарас Ефимов, сообщает пресс-служба партии.





Ефимов подчеркнул, что для подмосковных предприятий Москва остаётся одним из крупнейших заказчиков.





«Это сотрудничество выгодно обеим сторонам: Москва получает надежных поставщиков и высокую конкуренцию, а Московская область — стабильную загрузку предприятий, инвестиции в производство, новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет региона», — отметил депутат.