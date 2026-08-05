Поставщиками для Москвы стали более 12 тысяч подмосковных компаний
Свыше 12 тысяч предприятий Московской области получили госзаказы от Москвы в 2025 году, общая сумма закупок у малого и среднего бизнеса Подмосковья превысила 400 миллиардов рублей. Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству, член фракции «Единая Россия» Тарас Ефимов, сообщает пресс-служба партии.
Ефимов подчеркнул, что для подмосковных предприятий Москва остаётся одним из крупнейших заказчиков.
«Это сотрудничество выгодно обеим сторонам: Москва получает надежных поставщиков и высокую конкуренцию, а Московская область — стабильную загрузку предприятий, инвестиции в производство, новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет региона», — отметил депутат.В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на Москву приходится почти 14% всего объема закупок в России. При этом каждый третий контракт заключается с поставщиками из регионов, и Подмосковья входит в пятёрку самых активных партнёров.
В числе крупнейших поставщиков по столичным госзакупкам — «Метровагонмаш» в Мытищах, Щербинский лифтостроительный завод, Демиховский машиностроительный завод в Орехово-Зуевском округе и другие предприятия. Их развитию помогает программа поддержки импортозамещения, которую продвигает «Единая Россия».