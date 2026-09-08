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Большегруз влетел в легковушку с ребенком

Большегруз влетел в легковушку с ребенком на трассе М-11 «Нева» в Петербурге
Фото: istockphoto/JTeivans

В Санкт-Петербурге на 674-м километре трассы М-11 «Нева» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и легкового автомобилей. По информации МВД, большегруз «МАН TGX» совершил столкновение с остановившимся из-за технической неисправности седаном «Kia K5».



Инцидент произошел вечером 7 сентября. Предварительно установили, что 71-летний водитель легковушки был вынужденным прекратить движение на скоростной магистрали в связи с проколом колеса. В этот момент в стоявший автомобиль врезался тяжелый грузовик.

В результате мощного удара серьезные травмы получил малолетний пассажир «Kia». Ребенка экстренно госпитализировали, его состояние оценивается медиками как крайне тяжелое. Согласно данным ведомства, оба участника аварии в текущем году неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушения ПДД: пожилой водитель легкового автомобиля — 52 раза, водитель фуры — десять раз.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). Водителя грузовика задержали. Обстоятельства ДТП выясняются.

Никита Кротов

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