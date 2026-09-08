08 сентября 2026, 14:50

Большегруз влетел в легковушку с ребенком на трассе М-11 «Нева» в Петербурге

Фото: istockphoto/JTeivans

В Санкт-Петербурге на 674-м километре трассы М-11 «Нева» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и легкового автомобилей. По информации МВД, большегруз «МАН TGX» совершил столкновение с остановившимся из-за технической неисправности седаном «Kia K5».