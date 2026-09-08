Достижения.рф

Российские зэки пожаловались на тату сокамерника с символикой АУЕ*

Два зэка из «Бутырки» пожаловались на сокамерника с тату АУЕ*
Фото: istockphoto/OlFedv

В московском следственном изоляторе «Бутырка» произошел инцидент, связанный с демонстрацией запрещенной символики. Об этом пишет «Осторожно, Москва».



Как стало известно 8 сентября, двое подследственных, содержащихся в 300-й камере, обратились к администрации учреждения с жалобой на своего сокамерника. Причиной недовольства послужили татуировки на плечах мужчины, изображающие атрибутику движения «Арестантский уклад един» (АУЕ)*, которое признано в России экстремистским и запрещено законом.

Сокамерники пояснили, что наличие подобных наколок вызывает у них негативные эмоции и дискомфорт. После проведенной экспертизы изображений судебные органы признали их экстремистскими. В результате нарушителя привлекли к административной ответственности по соответствующей статье и оштрафовали на сумму 2000 рублей.

Ранее участники движения АУЕ* получили новые приговоры за «общак». Подробности — в материале.

Никита Кротов

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