Российские зэки пожаловались на тату сокамерника с символикой АУЕ*
В московском следственном изоляторе «Бутырка» произошел инцидент, связанный с демонстрацией запрещенной символики. Об этом пишет «Осторожно, Москва».
Как стало известно 8 сентября, двое подследственных, содержащихся в 300-й камере, обратились к администрации учреждения с жалобой на своего сокамерника. Причиной недовольства послужили татуировки на плечах мужчины, изображающие атрибутику движения «Арестантский уклад един» (АУЕ)*, которое признано в России экстремистским и запрещено законом.
Сокамерники пояснили, что наличие подобных наколок вызывает у них негативные эмоции и дискомфорт. После проведенной экспертизы изображений судебные органы признали их экстремистскими. В результате нарушителя привлекли к административной ответственности по соответствующей статье и оштрафовали на сумму 2000 рублей.
Ранее участники движения АУЕ* получили новые приговоры за «общак». Подробности — в материале.
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