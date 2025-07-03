«Матка кроется под брюхом!»: дочь Успенской снова заподозрили в наркотическом срыве
Дочь Любови Успенской не так давно намекнула на новые отношения, которые одобрила её знаменитая мама. Однако, судя по постам 35-летней Татьяны Плаксиной в соцсетях, понянчиться с внуками певица сможет ещё не скоро.
Композитор и серьёзный бизнесмен, с которым якобы крутит роман единственная дочь Успенской, так и не был представлен публике. Пока артистка рассуждает о скором пополнении в семье, Плаксина продолжает провоцировать хейтеров. Недавно художница опубликовала снимок, на котором выглядела не лучшим образом. Поклонники предположили, что это может быть связано с серьёзной ссорой или вовсе расставанием с возлюбленным.
Сегодня же Плаксина представила подписчикам своё новое стихотворение, после которого по Сети поползли слухи о грандиозном срыве. Ни дня кого не секрет, что Татьяна долгие годы была зависима от запрещённых веществ. После прохождения лечения она стала выглядеть гораздо лучше и старалась не подводить свою знаменитую родительницу, приложившую много усилий для её спасения. Собственно, заговорили пользователи соцсетей о возвращении Татьяны к пагубным привычкам из-за следующих строк:
«Не называйте меня ТанюхойВероятнее всего, это стихотворение Плаксина написала, порядком устав от многочисленных заявлений о её беременности, которые ранее также распространились по Сети. Вероятно, девушка была бы не против стать мамой, однако отсутствие супруга пока не способствует воплощению этой мечты, а многочисленные слухи лишь ранят дочь звезды.
Не забываете что матка кроется под брюхом
Не говорите мне что я сумасшедшая
Сойдя с него - я вновь себя нашедшая
Не говорите мне что мои шрамы жуткие
Они мой след с поля битв - лучше скажите «статные», «чуткие»
Не говорите мне рожать детей
Они приходят свыше
А если уж вы не умолкните
Я Вас не услышу».
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