Пострадавшие от атаки БПЛА в Подмосковье получат от 100 до 500 тыс. рублей

Видео: ТГ-канал Андрея Воробьёва
Компенсацию в размере от 100 до 500 тысяч рублей выплатят жителям Московской области, пострадавшим от атаки украинских беспилотников, а семьи двух погибших в результате атаки получат по миллиону рублей. Об этом написал губернатор региона Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.
«Сейчас самое главное — оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Принял решение о выплате семьям погибших мужчин по одному миллиону рублей. Раненые также получат поддержку: в зависимости от тяжести травм им выплатят от 100 до 500 тысяч рублей», — написал Андрей Воробьёв.Глава региона также посетил двух пострадавших, госпитализированных в Домодедовскую больницу.
Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Московской области пострадали 20 человек и погибли двое.
Читайте также:
В Серпухове перекрыли участок дороги из-за падения БПЛА
Сбитый БПЛА пробил крышу многоэтажки в подмосковном Видном
БПЛА ВСУ упал на железную дорогу
Лев Каштанов