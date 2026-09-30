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В Подмосковье автобус сбил девятилетнего мальчика

Фото: Istock/Galina Vetertsovskaya

В подмосковном Королёве автобус сбил девятилетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Главка МВД России по Московской области.



Дорожно-транспортное происшествие произошло примерно в 7:40 по московскому времени.

«По предварительной информации, водитель, управляя автобусом, совершил наезд на девятилетнего мальчика, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода», — говорится в сообщении.
В результате аварии ребёнок получил телесные повреждения. Его госпитализировали. Сотрудники Госавтоинспекции в настоящий момент устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось о ДТП в Башкирии. Там авария со школьным автобусом унесла две жизни.
Ольга Щелокова

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