В Подмосковье автобус сбил девятилетнего мальчика
В подмосковном Королёве автобус сбил девятилетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Главка МВД России по Московской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло примерно в 7:40 по московскому времени.
«По предварительной информации, водитель, управляя автобусом, совершил наезд на девятилетнего мальчика, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода», — говорится в сообщении.В результате аварии ребёнок получил телесные повреждения. Его госпитализировали. Сотрудники Госавтоинспекции в настоящий момент устанавливают все обстоятельства произошедшего.
До этого сообщалось о ДТП в Башкирии. Там авария со школьным автобусом унесла две жизни.