Мальчик, пострадавший в аэропорту «Шереметьево», чувствует себя хорошо

01 июля 2025, 16:14

Омбудсмен Мишонова: пострадавший в Шереметьево мальчик чувствует себя хорошо

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Мальчик, который пострадал в результате инцидента в аэропорту «Шереметьево», уже чувствует себя значительно лучше и обходится без кислородной поддержки. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем Telegram-канале.







«Навестила я нашего мальчика, чувствует он себя хорошо, обходится уже без кислородной поддержки, но по-прежнему получает терапию от отека мозга. Никаких болевых ощущений он не испытывает, папу он узнает, периодически сам просыпается, бодрствует и, как доктора говорят, активничает», — отметила Мишонова.