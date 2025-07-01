Мальчик, пострадавший в аэропорту «Шереметьево», чувствует себя хорошо
Омбудсмен Мишонова: пострадавший в Шереметьево мальчик чувствует себя хорошо
Мальчик, который пострадал в результате инцидента в аэропорту «Шереметьево», уже чувствует себя значительно лучше и обходится без кислородной поддержки. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем Telegram-канале.
«Навестила я нашего мальчика, чувствует он себя хорошо, обходится уже без кислородной поддержки, но по-прежнему получает терапию от отека мозга. Никаких болевых ощущений он не испытывает, папу он узнает, периодически сам просыпается, бодрствует и, как доктора говорят, активничает», — отметила Мишонова.
Также она добавила, что во вторник мальчика должна навестить мама с его старшим братом.
Напомним, по информации Следственного комитета, 23 июня в зоне прилета аэропорта «Шереметьево» мужчина, находясь под воздействием наркотиков, схватил ребенка и с большой силой бросил его на пол. Мальчика немедленно госпитализировали. В Минздраве Московской области сообщили, что его состояние было стабильно тяжелым, он был направлен в Центр имени Рошаля. В отношении этого мужчины было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. Как отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, он прибыл в Россию рейсом из Каира.