Мальчика, пострадавшего от рук наркомана в Шереметьево, вывели из комы
Двухлетнего мальчика Яздана, которого наркоман швырнул с силой на пол в аэропорту Шереметьево, вывели из комы. Как пишет телеграм-канал SHOT, ребёнок дышит самостоятельно, его отключили от ИВЛ.
Малыш находится в сознании. Пока врачи оставили его в реанимации, но динамика положительная, есть шансы, что ребёнка скоро переведут в обычную палату. Всего на реабилитацию, по прогнозам медиков, уйдёт несколько месяцев.
Напомним, что вечером 23 июня в зоне выдачи багажа в Шереметьево мужчина, находящийся в состоянии наркотического опьянения, подошёл к двухлетнему мальчику, схватил его и кинул на пол. Ребёнок от сильного удара потерял сознание. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство. Неадекватный мужчина находится под стражей.
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