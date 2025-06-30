Мальчика, пострадавшего от рук наркомана в Шереметьево, вывели из комы

30 июня 2025, 16:36

SHOT: пострадавший от рук наркомана в Шереметьево мальчик дышит сам

Фото: iStock/Marija Stepanovic

Двухлетнего мальчика Яздана, которого наркоман швырнул с силой на пол в аэропорту Шереметьево, вывели из комы. Как пишет телеграм-канал SHOT, ребёнок дышит самостоятельно, его отключили от ИВЛ.