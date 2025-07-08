Пострадавшую из-за непогоды девочку-подростка привезли из Клина в Детский центр

08 июля 2025, 21:19

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В СНТ «Шанс» в районе посёлка Нудоль городского округа Клин на фоне непогоды дерево упало на автомобиль. В этот момент в машине находились мать с дочерью, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.







«На место происшествия сразу выехали полиция, спасатели и скорая помощь. Девочка 2013 года рождения была немедленно доставлена для уточнения диагноза в Детский клинический центр им. Л. Рошаля. У женщины – лёгкие ушибы ноги, она сопровождает дочь. Сейчас ими занимаются специалисты», – рассказали в администрации со ссылкой на Клинскую подстанцию скорой помощи.



Проезд через СНТ оперативно расчистили спасатели.









