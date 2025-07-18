Выпускник Раменского колледжа, тонувшего на озере Гидра

18 июля 2025, 15:52

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Мужчину, тонувшего на подмосковном озере Гидра, спас выпускник Раменского колледжа и сотрудник столичного аварийно-спасательного отряда №3 Арофатшо Сафархуджаев. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Инцидент произошёл 8 июля. Арофатшо Сафархуджаев в этот день опоздал на автобус и остался ночевать на своём рабочем месте: в спасательном пункте возле озера. Ночью он услышал крики о помощи.





«Арофатшо выбежал озеру, но крики уже затихли. Никого видно не было. Тогда спасатель начал поиски, освещая поверхность озера фонариком в телефоне, и обнаружил тело в воде в пяти метрах от берега», — говорится в сообщении.