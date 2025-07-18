Выпускник Раменского колледжа, тонувшего на озере Гидра
Мужчину, тонувшего на подмосковном озере Гидра, спас выпускник Раменского колледжа и сотрудник столичного аварийно-спасательного отряда №3 Арофатшо Сафархуджаев. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Инцидент произошёл 8 июля. Арофатшо Сафархуджаев в этот день опоздал на автобус и остался ночевать на своём рабочем месте: в спасательном пункте возле озера. Ночью он услышал крики о помощи.
«Арофатшо выбежал озеру, но крики уже затихли. Никого видно не было. Тогда спасатель начал поиски, освещая поверхность озера фонариком в телефоне, и обнаружил тело в воде в пяти метрах от берега», — говорится в сообщении.Молодой человек бросился в воду, вытащил пострадавшего на берег и оказал ему первую помощь.
Вскоре к месту происшествия подъехала бригада скорой помощи и полиция. Врачи осмотрели пострадавшего и отпустили домой.
Арофатшо Сафархуджаеву получит медаль МЧС «За спасение погибающих на водах».