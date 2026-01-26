Потребление электроэнергии в Подмосковье достигло исторического максимума

26 января 2026, 17:53

оригинал Фото: Медиасток.РФ

26 января 2026 года энергосистема Московской области и столицы достигла нового исторического максимума потребления мощности. По данным Объединенной энергосистемы (ОЭС) Центра, фактическое потребление электроэнергии в регионе составило 42 469 МВт, что на 1 446 МВт превышает предыдущий рекорд 18 января 2024 года. Об этом сообщили в Минэнерго Подмосковья.





Одним из лидеров роста стало электропотребление Москвы и Московской области. Здесь исторический максимум достиг 20 423 МВт, что на 540 МВт выше рекорда от 19 декабря 2024 года.

«Рост потребления электроэнергии — это показатель динамичного развития региона. Он свидетельствует об увеличении деловой активности, росте числа новых домохозяйств и внедрении современных технологий», — отмчает министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.