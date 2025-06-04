Волонтёры провели мастер-класс для маленьких пациентов областного онкодиспансера
Мастер-класс по созданию значков с российским флагом провели для маленьких пациентов Московского областного онкодиспансера волонтёры Ногинского колледжа Виктория Свирина и Илья Зенин. Об этом сообщает пресс-служба администрации Богородского городского округа.
«В ходе мастер-класса, который волонтёрам помогла провести советник директора Ногинского коллежа по воспитанию Инна Козырина, детям рассказали о значении государственных символов, объяснили важность патриотизма и показали, как сделать значок с триколором своими руками», — говорится в сообщении.Волонтёры Ногинского колледжа регулярно навещают ребят, проходящих лечение в подмосковном онкодиспансере, и проводят для них различные занятия.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёрской деятельности. Он включает в себя помощь в организации мероприятий, страхование жизни и здоровья волонтёров на время акций, выплату грантов, консультирование, методическую и информационную поддержку. Подробнее об этом читайте по ссылке.