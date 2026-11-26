Пожар на мебельном складе в Электроуглях полностью потушили
Видео: пресс-служба администрации Богородского г.о.
Тушение пожара, вспыхнувшего на складе мебельной фабрики «Точка сборки» в Сафоновском переулке в Электроуглях в ночь на 26 ноября, завершено. Об этом сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.
Сообщение о пожаре поступило в 2:25. Прибывшие пожарные обнаружили, что происходит открытое горение склада с мебелью и лакокрасочной продукцией. Огонь мог перекинуться и на соседний склад.
«В 5:09 возгорание удалось локализовать на площади 1 600 квадратных метров, в 5:53 — ликвидировать открытое горение, а в 6:23 — полностью потушить пожар», — говорится в сообщении.После тушения пожарные занимались проливкой и разбором конструкций. Сейчас все работы завершены. В результате происшествия никто не пострадал.