26 ноября 2026, 10:24

Видео: пресс-служба администрации Богородского г.о.

Тушение пожара, вспыхнувшего на складе мебельной фабрики «Точка сборки» в Сафоновском переулке в Электроуглях в ночь на 26 ноября, завершено. Об этом сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.





Сообщение о пожаре поступило в 2:25. Прибывшие пожарные обнаружили, что происходит открытое горение склада с мебелью и лакокрасочной продукцией. Огонь мог перекинуться и на соседний склад.





«В 5:09 возгорание удалось локализовать на площади 1 600 квадратных метров, в 5:53 — ликвидировать открытое горение, а в 6:23 — полностью потушить пожар», — говорится в сообщении.