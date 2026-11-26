26 ноября 2026, 09:41

В ДТП со священником в Воронежской области погибла блогер Аня Глушко

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Жертвой аварии с участием священника Алексея Гончарова, известного в соцсетях как «Турбобатюшка», стала 22-летняя блогер Анна Глущенко. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.