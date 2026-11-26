Стало известно, кто погиб в ДТП с «Турбобатюшкой» в Воронежской области
Жертвой аварии с участием священника Алексея Гончарова, известного в соцсетях как «Турбобатюшка», стала 22-летняя блогер Анна Глущенко. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Девушка записывала юмористические скетчи и собрала более полумиллиона подписчиков. Во время аварии она находилась за рулем Opel и погибла на месте. В машине блогера ехал 20-летний пассажир. Он получил травмы ног, самостоятельно выбрался из автомобиля и обратился за помощью.
По информации Baza, навстречу Opel выехал Kia Stinger, которым управлял 40-летний Гончаров. Священник в аварии не пострадал и отказался комментировать случившееся.
После ДТП Гончарова отстранили от служения в должности настоятеля храма Георгия Победоносца в Воронеже. По факту аварии возбудили уголовное дело.
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