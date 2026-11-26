В Вологде госпитализировали 11 истощенных детей из одной семьи
В Вологде в больницу попали 11 истощенных детей из одной семьи. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что пострадавшим детям от 10 месяцев до 16 лет. По данным SHOT, в семье воспитывается 13 детей. Один из госпитализированных находится в критическом состоянии. Медицинские специалисты делают всё возможное, чтобы спасти его жизнь.
Согласно информации источника, семья находится на профилактическом учёте с 2020 года из-за антисанитарии в доме. Родители владеют собственной квартирой, отец трудится на постоянной работе, и ни один из супругов не употребляет алкоголь. Ежемесячно семья получает более 200 тысяч рублей пособий. Однако мать испытывает затруднения с передвижением и не может полноценно заботиться о детях.
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