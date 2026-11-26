26 ноября 2026, 10:19

РЕН ТВ: в Вологде 11 детей из одной семьи попали в больницу, один ребенок умер

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Вологде в больницу попали 11 истощенных детей из одной семьи. Об этом сообщает РЕН ТВ.