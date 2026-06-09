Полицейские задержали банду, обворовавшую дом в Голицыне
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Четырёх мужчин в возрасте от 18 до 54 лет, обворовавших частный дом в городе Голицыно Одинцовского округа, задержали полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, двое членов банды отжали в доме окно и проникли внутрь, а двое остались снаружи, чтобы предупредить, если жильцы вернутся.
«Из дома злоумышленники вынесли ювелирные украшения на общую сумму около 400 тысяч рублей и скрылись с места преступления на машине», — говорится в сообщении.Подозреваемых удалось вычислить и арестовать. В ходе обыска в их жилищах правоохранители обнаружили гвоздодёры, балаклавы, пневматический пистолет и часть украденных украшений.
Двух задержанных до суда оставили под стражей, а двух подсадили под домашний арест.