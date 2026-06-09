Полицейские задержали банду, обворовавшую дом в Голицыне

09 июня 2026, 09:08

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Четырёх мужчин в возрасте от 18 до 54 лет, обворовавших частный дом в городе Голицыно Одинцовского округа, задержали полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, двое членов банды отжали в доме окно и проникли внутрь, а двое остались снаружи, чтобы предупредить, если жильцы вернутся.





«Из дома злоумышленники вынесли ювелирные украшения на общую сумму около 400 тысяч рублей и скрылись с места преступления на машине», — говорится в сообщении.