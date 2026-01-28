Пожар на территории агрокомплекса в деревне Духанино охватил 3,5 тыс. «квадратов»
Подмосковные пожарные тушат крупное возгорание в здании на территории агрокомплекса в деревне Духанино. Выяснение причин и обстоятельств пожара взяла под контроль Истринская городская прокуратура, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.
Около девяти часов часов утра поступило сообщение о возгорании в производственном помещении – пластиково-литейном цехе, расположенном на территории агрокомплекса. Огнём охвачена площадь около 35 000 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали.
Истринская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты проводимой проверки.
Как сообщили в надзорном органе, точные выводы о причине возгорания будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы.
