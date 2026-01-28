Пожар на территории агрокомплекса в деревне Духанино охватил 3,5 тыс. «квадратов»

28 января 2026, 11:44

оригинал Фото: пресс-служба прокуратуры МО

Подмосковные пожарные тушат крупное возгорание в здании на территории агрокомплекса в деревне Духанино. Выяснение причин и обстоятельств пожара взяла под контроль Истринская городская прокуратура, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.