Пять человек погибли при пожаре в Якутии

Фото: Telegram @mchsyakutia

В селе Нюрбачан произошёл крупный пожар, унёсший жизни пяти человек. По информации МЧС, среди погибших — трое несовершеннолетних.



Возгорание началось в частном жилом доме. Пламя быстро распространилось по всему зданию на площади 91 квадратный метр.

Кроме погибших, в результате ЧП пострадали два человека. Один из них — ребёнок, который в настоящий момент находится в крайне тяжёлом состоянии. Обоих пострадавших госпитализировали.

По данным спасателей, вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Дознаватели МЧС России продолжают работу на месте происшествия.

