Пять человек погибли при пожаре в Якутии
В селе Нюрбачан произошёл крупный пожар, унёсший жизни пяти человек. По информации МЧС, среди погибших — трое несовершеннолетних.
Возгорание началось в частном жилом доме. Пламя быстро распространилось по всему зданию на площади 91 квадратный метр.
Кроме погибших, в результате ЧП пострадали два человека. Один из них — ребёнок, который в настоящий момент находится в крайне тяжёлом состоянии. Обоих пострадавших госпитализировали.
По данным спасателей, вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Дознаватели МЧС России продолжают работу на месте происшествия.
Ранее в подмосковной Кубинке вспыхнул сильный пожар. Пламя охватило торговые павильоны.
Читайте также: