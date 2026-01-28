В Красноярском крае при пожаре в жилом доме погиб 12-летний подросток-инвалид
В Красноярском крае при пожаре в жилом доме погиб 12-летний мальчик-инвалид. Трагедия произошла в Минусинске, сообщили в региональной прокуратуре.
Небольшой деревянный дом загорелся днем. Предварительно, в момент возгорания мать ребенка вышла на улицу на несколько минут — за углем. Вернувшись и увидев пожар, женщина попыталась спасти сына, однако не смогла его найти. Из охваченного огнем дома ее вынес сосед.
В результате пожара ребенок погиб. Его мать получила ожоги и отравление угарным газом, она госпитализирована.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства возгорания устанавливают следователи и сотрудники ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
