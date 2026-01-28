При пожарах в Подмосковье 27 января погибли пять человек
В результате пожаров за прошедшие сутки в Московской области погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Главного управления МЧС России.
По данным ведомства, 27 января пожарно-спасательные подразделения 27 раз выезжали на тушение пожаров и три раза на ликвидацию последствий ДТП.
«При пожарах погибли пять человек, эвакуировали 57 человек, спасены 14 человек, один человек пострадал», — рассказали в пресс-службе Агентству городских новостей «Москва».
Тем временем в селе Кайла Кемеровской области загорелся кирпичный дом, где находился крупный рогатый скот, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу МЧС Кузбасса.
«Огнеборцам удалось вывести из горящего здания 65 голов крупного рогатого скота. В огне погибли один бык и 12 коров», — говорится в материале.
Отмечается, что причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печи. Люди не пострадали.