Пожар в Верхнем Мячкове уничтожил на стоянке более 30 автомобилей

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»
Подмосковные пожарные ликвидировали открытое горение в селе Верхнее Мячково городского округа Люберцы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
«Огонь охватил 400 кв. м. стоянки неэксплуатируемых автомобилей. Пожар уничтожил более 30 машин. Информация о пострадавших не поступала», – рассказали в подмосковном главке ведомства.По данным МЧС, тушение продолжают 25 специалистов и пять единиц техники. Причины случившегося установят пожарные дознаватели. Точный ущерб уточняется.
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Лора Луганская