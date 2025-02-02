Серьёзный пожар вспыхнул в ангаре с газовыми баллонами в Москве

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Сильный пожар вспыхнул в ангаре с газовыми баллонами на северо-востоке Москвы. В районе слышны взрывы, в небо поднялся густой чёрный дым, пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что возгорание произошло в помещении в 7-м проезде Марьиной Рощи. По предварительной версии, внутри ангара располагаются газовые баллоны. Есть риск их взрыва из-за повышенных температур.
Площадь возгорания, по данным МЧС на 20:30 мск, составляет 250 квадратных метров.
К месту возгорания прибыли пожарные, также пришлось подогнать пожарный поезд.
Есть информация, что крыша здания обрушилась.
Также сообщается, что сохраняется угроза людям.
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Площадь возгорания, по данным МЧС на 20:30 мск, составляет 250 квадратных метров.
К месту возгорания прибыли пожарные, также пришлось подогнать пожарный поезд.
Есть информация, что крыша здания обрушилась.
Также сообщается, что сохраняется угроза людям.
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Анастасия Чинкова