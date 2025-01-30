На пожаре в Ленинском округе спасли женщину и её кошку

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Пожар произошёл в двухэтажном частном доме в посёлке Битца Ленинского округа, оттуда эвакуировали женщину и её кошку, сообщает пресс-службу Мособлпожспаса.
«О пожаре в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили очевидцы. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит чердак площадью 150 квадратных метров. На первом этаже здания пожарные обнаружили взволнованную хозяйку, которая пыталась найти свою спрятавшуюся кошку. Огнеборцы вывели женщину в безопасное место, а также нашли и вынесли ей её испуганную кошку», — говорится в сообщении.Пожарные оперативно потушили возгорание на чердаке и сумели предотвратить распространение огня с чердака на другие помещения и соседние здания. В тушении приняли участие более 30 человек, было задействовано семь единиц техники.
В ходе пожара никто не пострадал.
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