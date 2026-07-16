В МОНИКИ пациенту вернули способность глотать после инсульта
Врачи МОНИКИ без единого внешнего разреза восстановили функцию глотания пожилому мужчине после инсульта. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пациент поступил в клинику с жалобами на невозможность самостоятельно принимать пищу. Он страдал дисфагией – тяжёлым нарушением глотания, которое наблюдалось 10 месяцев после перенесённого инсульта. Обследование показало стойкий мышечный спазм гортаноглотки, блокирующий прохождение пищи в пищевод.
Пациент долгое время питался сначала через назогастральный зонд, затем через гастростому –трубку, выведенную в желудок через переднюю брюшную стенку. Его ослабленное состояние исключало открытое хирургическое вмешательство. Врачи выбрали щадящую трансоральную эндоскопическую методику – через естественные пути.
«Вмешательство выполнялось под общим наркозом с применением гибкого эндоскопа с видеокамерой. Мы создали небольшой подслизистый тоннель, достигли спазмированной мышцы и аккуратно рассекли её, сняв функциональный блок. В завершение операции доступ закрыли медицинскими клипсами. Такой подход позволил решить проблему, избежав тяжёлых последствий открытой хирургии», – рассказал эндоскопический хирург МОНИКИ Алексей Шаповалов.Уже через сутки рентгенологическое исследование подтвердило восстановление функции движения пищи по пищеводу. Пациент смог самостоятельно принять жидкую пищу. Через четыре месяца гастростому удалили. Сейчас мужчина чувствует себя удовлетворительно.