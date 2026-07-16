В МОНИКИ пациенту вернули способность глотать после инсульта

16 июля 2026, 17:28

оригинал Фото: пресс-служба подмосковного Минздрава МО

Врачи МОНИКИ без единого внешнего разреза восстановили функцию глотания пожилому мужчине после инсульта. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Пациент поступил в клинику с жалобами на невозможность самостоятельно принимать пищу. Он страдал дисфагией – тяжёлым нарушением глотания, которое наблюдалось 10 месяцев после перенесённого инсульта. Обследование показало стойкий мышечный спазм гортаноглотки, блокирующий прохождение пищи в пищевод.



Пациент долгое время питался сначала через назогастральный зонд, затем через гастростому –трубку, выведенную в желудок через переднюю брюшную стенку. Его ослабленное состояние исключало открытое хирургическое вмешательство. Врачи выбрали щадящую трансоральную эндоскопическую методику – через естественные пути.

«Вмешательство выполнялось под общим наркозом с применением гибкого эндоскопа с видеокамерой. Мы создали небольшой подслизистый тоннель, достигли спазмированной мышцы и аккуратно рассекли её, сняв функциональный блок. В завершение операции доступ закрыли медицинскими клипсами. Такой подход позволил решить проблему, избежав тяжёлых последствий открытой хирургии», – рассказал эндоскопический хирург МОНИКИ Алексей Шаповалов.