Алёна Нарыжная из Пушкина стала полуфиналисткой конкурса «Женщина-герой»
Создательница волонтёрской группы «Своих не бросаем» Алёна Нарыжная представила Пушкинский округ в полуфинале конкурса «Женщина-герой 2026». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Всего в полуфинал, который состоялся 15 июля в доме культуры «Кучино» в Балашихе, прошли 65 из 140 участниц конкурса.
«Волонтёрская группа, организованная Алёной, занимается формированием аптечек и медицинских рюкзаков для оказания помощи раненым. Состав для этих наборов разработали военные врачи», — говорится в сообщении.Мужа Алёны Дмитрия призвали на СВО в 2022 году. Спустя два года он погиб при выполнении боевой задачи и удостоен ордена Мужества посмертно.
Ранее сообщалось, что в Центре специальной подготовки «Витязь», расположенном в Московской области, открыт набор на контрактную службу в подразделения военной медицины.