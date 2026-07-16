Алёна Нарыжная из Пушкина стала полуфиналисткой конкурса «Женщина-герой»

16 июля 2026, 16:54

Алёна Нарыжная (фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.)

Создательница волонтёрской группы «Своих не бросаем» Алёна Нарыжная представила Пушкинский округ в полуфинале конкурса «Женщина-герой 2026». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Всего в полуфинал, который состоялся 15 июля в доме культуры «Кучино» в Балашихе, прошли 65 из 140 участниц конкурса.





«Волонтёрская группа, организованная Алёной, занимается формированием аптечек и медицинских рюкзаков для оказания помощи раненым. Состав для этих наборов разработали военные врачи», — говорится в сообщении.