Пожарные Подольска получили новый подъёмник для эвакуации людей с высоты
Автоколенчатый подъёмник АКП-50 передали пожарным городского округа Подольск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
С помощью подъёмника можно подниматься на высоту 50 метров и эффективно работать там: эвакуировать людей и подавать вещества для тушения прямо к очагу возгорания.
Оснащение технического парка пожарно-спасательного гарнизона Подольска продолжается. Скоро он получит беспилотник для проведения воздушной разведки и координации участников ликвидации различных чрезвычайных ситуаций. Новая техника обеспечивает безопасность жителей в городских условиях.«Подъёмник достигает 15-го этажа. С его люльки можно тушить огонь боевым расчётом в составе трёх человек», — говорится в сообщении.