Пожарные Подольска получили новый подъёмник для эвакуации людей с высоты

28 января 2026, 09:17

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Автоколенчатый подъёмник АКП-50 передали пожарным городского округа Подольск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





С помощью подъёмника можно подниматься на высоту 50 метров и эффективно работать там: эвакуировать людей и подавать вещества для тушения прямо к очагу возгорания.





«Подъёмник достигает 15-го этажа. С его люльки можно тушить огонь боевым расчётом в составе трёх человек», — говорится в сообщении.



