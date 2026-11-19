В больницу Люберец поступил современный прибор для лечения поражений артерий сердца
В Региональный сосудистый центр Люберецкой больницы поступил новый аппарат для хирургического лечения тяжёлых поражений артерий сердца. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Прибор позволяет удалять кальцинированные бляшки изнутри сосуда.
«С помощью новой системы атерэктомии мы заводим в сосуд сердца специальный тонкий проводник, по которому к месту поражения подаём миниатюрный бур. Под нужным давлением он «высверливает» и убирает твёрдую кальцинированную бляшку. Это позволяет восстановить просвет артерии и безопасно установить стент», – пояснил заведующий Региональным сосудистым центром Михаил Кричман.
Как отметили в министерстве, раньше пациентов с выраженным кальцинозом артерий направляли на открытые операции. Теперь ситуация изменилась.
Жители городского округа Люберцы и всей Московской области с тяжёлым поражением артерий сердца могут получить высокотехнологичную помощь в местной больнице. Попасть на консультацию в Региональный сосудистый центр можно по направлению лечащего врача при наличии показаний.