Пожарно-спасательные бригады Королева устраняют последствия снегопада
В городском округе Королев продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада. Мокрый снег налип на ветви деревьев и вызвал их массовое падение на дороги и тротуары. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Татьяна Филимонова.
К работам подключились городские службы — «Автобытдор» и «Горзеленхозстрой», а также пожарно-спасательные подразделения. Дежурный караул 88-й пожарно-спасательной части расчищает проезжую часть на улице Садовая у дома № 4. Этот участок ведет к железнодорожной станции «Подлипки-Дачные».
Начальник 18-го спасательного отряда Владислав Рогонов сообщил, что за день бригада получила уже шестую заявку. Ранее специалисты расчистили улицу Новая и территорию по адресу Тарасовская, 25. На улице Садовая спасатели убирают уже четвертое дерево. Далее бригада направится на улицу Коммунальная, 11, где во дворе упали еще два дерева. Жители передают информацию через единый номер экстренных служб 112.
Для работ спасатели используют бензопилы, ручные пилы и топоры. Участки на дорогах ограждают конусами, затем убирают стволы и ветки и складывают их на газонах. После этого коммунальная техника вывозит древесные остатки.
По словам специалистов, в Московской области из-за неблагоприятной погоды действует оранжевый уровень опасности.
