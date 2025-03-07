В Подмосковье проверили готовность диспетчерских служб к сезону лесных пожаров

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Учения по тушению лесных пожаров провели в преддверии опасного сезона на территории Московской области, в ходе учений особое внимание было уделено взаимодействию диспетчерских служб с лесопожарными станциями, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.