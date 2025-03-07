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В Подмосковье проверили готовность диспетчерских служб к сезону лесных пожаров

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

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Учения по тушению лесных пожаров провели в преддверии опасного сезона на территории Московской области, в ходе учений особое внимание было уделено взаимодействию диспетчерских служб с лесопожарными станциями, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«В этом году начало пожароопасного сезона ожидается раньше обычного – во второй половине марта. От четких действий лесопожарных формирований зависит обеспечение стабильной обстановки на землях лесного фонда Московской области», — сказал председатель регионального Комлесхоза Евгений Агулов.
В ходе учений отрабатывалось несколько сценариев, включая пожар рядом с населённым пунктом, возгорание травы в условиях сильного ветра, а также пожар в глубине лесного массива. Все участники тренировок показали слаженную работу и справились с поставленными задачами.

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Певец из Подмосковья примет участие в вокальном телеконкурсе «Звезда»
07 марта 2025, 13:51

Фото: istockphoto.com/Sonate

Конкурс «Звезда-2025» для представителей всех регионов России, стран СНГ и БРИКС организует телеканал «Звезда», в нём примет участие представитель Московской области Денис Примак, сообщает пресс-служба ТРК «Звезда».
«Проект несёт не только культурную, но и патриотическую миссию. А победителем станет не только сам певец, но и регион или страна, которую он представляет», — отмечается в сообщении.
Эфиры конкурса и народное голосование за лучших участников будут проходить каждую неделю с 5 апреля. Результаты интерне-голосования позволят участнику остаться в конкурсе даже в том случае, если жри примет решение его отчислить.

Более подробная информация о датах онлайн-голосований размещена на официальном сайте проекта.

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#вокал
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Подмосковье поучаствует в международной конференции по созданию городской среды
07 марта 2025, 13:25

Фото: istockphoto/hallojulie

К участию в V Международной выставке-конференции по созданию комфортной городской среды приглашается Подмосковье.
Мероприятие состоится 23-24 апреля в первом павильоне комплекса «Экспоцентр». Основная тема для обсуждения: «Парки для здоровой нации: зелёный щит здоровья». Главное парковое событие России посетят мировые эксперты по вопросам развития общественных пространств.

«Главное парковое событие страны проводится в целях популяризации национального проекта «Инфраструктура для жизни» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках экспозиции будет открыт Всероссийский выставочный фотопроект «Приближая Победу. Жизнь парков в годы Великой Отечественной войны» в честь 80-летия Победы», — сказано в пресс-релизе.
Все подробности можно узнать на сайте и ФорумПарков.РФ.

Ранее стало известно, какое строительство началось в Подмосковье.

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Три подмосковных спортсмена выступят на первенстве Европы по борьбе
07 марта 2025, 13:12

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представители Московской области Алибек Амиров, Екатерина Карпушкина и Данил Григорьев вошли в состав сборной России для участия в первенстве Европы по спортивной борьбе U-23, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Алибек Амиров будет участвовать в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 55 килограммов, а Данил Григорьев — в весовой категории до 72 килограммов. Екатерина Карпушкина выйдет на ковёр в турнире по женской борьбе в весовой категории до 53 килограммов», — говорится в сообщении.
Первенство Европы U-23 по спортивной борьбе будет проходить в албанской столице Тиране с 8 по 14 марта. Россию на соревнованиях будут представлять 20 спортсменов.

Ранее бомбардир футбольного клуба «Краснодар» из Бразилии Виктор Са заявил, что надеется на улучшение игры своей команды этой весной.

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#первенство
#европа
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Портреты воинов «Бессмертного полка» разместят на подмосковных автобусах
07 марта 2025, 12:36

Фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики МО

Плакаты с портретами участников Великой Отечественной войны разместят на общественном транспорте Московской области в рамках акции «Бессмертный полк», сообщает пресс-служба регионального министерства информации и молодёжной политики.
«Акция по размещению плакатов в общественном транспорте с фотографиями жителей Московской области, защищавшими Родину, призвана рассказать реальные истории героев, напомнить о важности подвига наших дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны», — сказала глава министерства Екатерина Швелидзе.
Плакаты будут находится в автобусах в период с 1 по 12 мая.

«В год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества герои будут сопровождать пассажиров на автобусных маршрутах по всему Подмосковью», — отметил руководитель регионального штаба «Бессмертного полка России», член Комиссии по добровольчеству (волонтёрству) и вопросам СВО Общественной палаты Московской области Валерий Анисимов.
Он добавил, что такие акции на общественном транспорте уже проводились в прошлом и позапрошлом году и вызывали положительный отзыв у жителей.

Для участия в акции информацию о своих родственниках — участниках ВОВ, тружениках тыла, детях войны, узниках концлагерей — следует направить в организацию «Бессмертный полк». Больше информации можно найти по ссылке.

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#великая отечественная война
#автобусы
#бессмертный полк
#московская область
#подмосковье
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Для больниц Подмосковья закупили 32 рентген-аппарата С-дуга
07 марта 2025, 12:02

Фото: пресс-служба правительства МО/Ирина Матвеева

Тридцать два современных рентген-аппарата С-дуга поступят в больницы Московской области в текущем году, оборудование закупили в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы уделяем особое внимание всему, что касается здравоохранения — это ввод в эксплуатацию новых мощностей, капитальный ремонт объектов, оснащение медицинских учреждений высокотехнологичным оборудованием. Наша задача состоит в том, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить высококвалифицированную медицинскую помощь», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он добавил, что в минувшем году подмосковные больницы получили семь с половиной тысяч единиц медицинского оборудования, а за январь-февраль 2025 года — 17 единиц тяжёлой медтехники, включая флюорографы, маммографы и пр.

«В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из аппаратов уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Серебряных Прудах и Дубне», — отметил Андрей Воробьёв.
Всего современные рентген-аппараты получат в этом году 19 больниц в разных округах.

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