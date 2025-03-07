В Подмосковье проверили готовность диспетчерских служб к сезону лесных пожаров

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Учения по тушению лесных пожаров провели в преддверии опасного сезона на территории Московской области, в ходе учений особое внимание было уделено взаимодействию диспетчерских служб с лесопожарными станциями, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«В этом году начало пожароопасного сезона ожидается раньше обычного – во второй половине марта. От четких действий лесопожарных формирований зависит обеспечение стабильной обстановки на землях лесного фонда Московской области», — сказал председатель регионального Комлесхоза Евгений Агулов.В ходе учений отрабатывалось несколько сценариев, включая пожар рядом с населённым пунктом, возгорание травы в условиях сильного ветра, а также пожар в глубине лесного массива. Все участники тренировок показали слаженную работу и справились с поставленными задачами.
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Лев Каштанов