В Подмосковье с начала марта произошло три ДТП с дикими животными

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С 1 марта на подмосковных дорогах произошло три ДТП, в результате которых погибли три диких животных.
Об этом сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
При наличии полиса ОСАГО ущерб возмещает страховая компания, а в случае отсутствия полиса взыскивается с владельца транспортного средства.
В ведомстве уточнили, что крупные копытные по закону относятся к охотничьим ресурсам и являются элементами естественной природной среды.
Места появления диких животных на дорогах обозначаются дорожными знаками «Дикие животные». Они предупреждают водителей о возможном выходе на дорогу оленей, коз, лосей или медведей. На треугольных знаках белого цвета с красной окантовкой изображён силуэт оленя. Увидев такой знак, автомобилист должен снизить скорость и быть готовым объехать или пропустить выбежавшего на проезжую часть зверя.
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«Жертвами аварий стали два лося и кабан. Происшествия зафиксированы на дорогах Павлово-Посадского, Сергиево-Посадского и Орехово-Зуевского городских округов. Во всех случаях водители не пострадали. А после столкновения с лосем на автодороге А-108 в Павловском Посаде автомобиль скрылся с места ДТП, что является отягчающим обстоятельством», – рассказал Агулов.Как отметили в Комлесхозе региона, встреча с крупным копытным на дорогах Подмосковья – не редкость. Иногда это заканчивается авариями. Водители, виновные в гибели животных, обязаны уплатить в качестве компенсации причинённого государству экологического вреда за лося 80 тыс. рублей, за косулю – 40 тыс., за кабана – 30 тыс. рублей.
При наличии полиса ОСАГО ущерб возмещает страховая компания, а в случае отсутствия полиса взыскивается с владельца транспортного средства.
В ведомстве уточнили, что крупные копытные по закону относятся к охотничьим ресурсам и являются элементами естественной природной среды.
Места появления диких животных на дорогах обозначаются дорожными знаками «Дикие животные». Они предупреждают водителей о возможном выходе на дорогу оленей, коз, лосей или медведей. На треугольных знаках белого цвета с красной окантовкой изображён силуэт оленя. Увидев такой знак, автомобилист должен снизить скорость и быть готовым объехать или пропустить выбежавшего на проезжую часть зверя.
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Лора Луганская