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В Подмосковье с начала марта произошло три ДТП с дикими животными

Фото: iStock / Christian Svensson

Фото: iStock / Christian Svensson

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С 1 марта на подмосковных дорогах произошло три ДТП, в результате которых погибли три диких животных.
Об этом сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
«Жертвами аварий стали два лося и кабан. Происшествия зафиксированы на дорогах Павлово-Посадского, Сергиево-Посадского и Орехово-Зуевского городских округов. Во всех случаях водители не пострадали. А после столкновения с лосем на автодороге А-108 в Павловском Посаде автомобиль скрылся с места ДТП, что является отягчающим обстоятельством», – рассказал Агулов.
Как отметили в Комлесхозе региона, встреча с крупным копытным на дорогах Подмосковья – не редкость. Иногда это заканчивается авариями. Водители, виновные в гибели животных, обязаны уплатить в качестве компенсации причинённого государству экологического вреда за лося 80 тыс. рублей, за косулю – 40 тыс., за кабана – 30 тыс. рублей.

При наличии полиса ОСАГО ущерб возмещает страховая компания, а в случае отсутствия полиса взыскивается с владельца транспортного средства.

В ведомстве уточнили, что крупные копытные по закону относятся к охотничьим ресурсам и являются элементами естественной природной среды.

Места появления диких животных на дорогах обозначаются дорожными знаками «Дикие животные». Они предупреждают водителей о возможном выходе на дорогу оленей, коз, лосей или медведей. На треугольных знаках белого цвета с красной окантовкой изображён силуэт оленя. Увидев такой знак, автомобилист должен снизить скорость и быть готовым объехать или пропустить выбежавшего на проезжую часть зверя.

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Москвич организовал в подмосковной бане лабораторию по производству мефедрона
18 марта 2025, 14:37

Фото: iStock / Tinnakorn Jorruang

Подмосковная полиция задержала москвича, организовавшего производство мефедрона в бане на арендованном участке. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД Московской области.
«Как установили полицейские, 37-летний житель Москвы организовал производство синтетического наркотика в помещении бани, расположенной на арендованном участке одного из СНТ в Богородском городском округе. В ходе обследования нарколаборатории были обнаружены и изъяты упаковочные материалы, компрессор, противогаз, электронные весы, колбы, канистры с жидкостями, подносы с порошком, реагенты и реакторы для производства наркотического средства», – говорится в сообщении.
Эксперты заключили, что часть изъятого зелья весом около 1 кг содержит мефедрон. Исследование остального вещества продолжается. По оперативной информации, прекурсоры для изготовления «синтетики» мужчина получал от куратора через схроны, а синтезированный наркотик планировал сбывать крупными партиями через тайники.

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению, незаконном производстве и сбыте наркотических средств. Ногинский городской суд заключили фигуранта под стражу.

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Врачи центра им. Л. Рошаля спасли зрение ребёнка, которому нож попал в глаз
18 марта 2025, 14:15

Фото: https://t.me/roshal_kids

Врачи Детского клинического центра им. Л. Рошаля спасли зрение мальчику, которому нож попал в глаз. Об этом сообщается в телеграм-канале клиники.
«Бригада скорой срочно доставила четырёхлетнего ребёнка в Детский центр. Как выяснилось, дома он неосторожно взял в руки нож, и он вонзился ему в левый глаз, разрезав роговицу, радужку, хрусталик и часть структур глазного яблока. Это вызвало тотальную отслойку сетчатки и потерю зрения», – отмечается в телеграм-канале.
Офтальмологи провели операцию в два этапа. Сначала они восстановили правильное положение структур глаза, удалили поврежденные ткани и вернули сетчатку на место. Затем врачи закрепили сетчатку с помощью специальной ленты. При этом они добились устойчивого результата без лазерного лечения, которое может вызывать воспаление.

Как отметили в клиники, операция прошла успешно, врачам удалось спасти глаз мальчика и сохранить его зрительные функции. Маленького пациента выписали на пятые сутки после хирургического вмешательства.

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#медицина
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Люберецкие хирурги спасли младенца, полностью лишённого возможности питаться
18 марта 2025, 14:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства прооперировали ребёнка, у которого пищевод был соединён не с желудком, а с трахеей. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В МОЦОМД поступил новорождённый с трахеопищеводным свищом и врожденной аномалией развития пищевода – атрезией. В здоровом организме пищевод у младенцев непрерывен. Он переходит в желудок и другие отделы ЖКТ. Однако в данном случае участок пищевода, идущий от ротовой полости, заканчивался слепо, а участок от желудка через свищ соединялся с трахеей. Подобная патология означает полное отсутствие возможности кормления ребёнка.
«Мы провели операцию с использованием малоинвазивных методик – через три небольших прокола. Была восстановлена правильная анатомия пищеварительного тракта ребёнка. Теперь его здоровью ничто не угрожает. В дальнейшем он сможет жить и развиваться соответственно возрасту. Будущая мама маленького пациента не наблюдалась пренатально, но после родов её и младенца оперативно перевели в наш стационар», – сказал заведующий отделением хирургии новорождённых МОЦОМД Михаил Рехвиашвили.
По его словам, поэтому важно проходить все обследования во время беременности. Если врач УЗИ заподозрит врождённый порок развития, ребенок будет взят под наблюдение и направлен в профильный стационар

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

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#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
#врачи
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#здоровье
#здравоохранение
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В Подольске продолжается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья
18 марта 2025, 13:30

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В поселке Южный микрорайона Климовск в городском округе Подольск продолжается строительство многоквартирного дома для переселения людей аварийного жилья. Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и финансируется из бюджета, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
По данным ведомства, на стройплощадке идут монолитные работы. Завершить возведение дома планируют в 2026 году.

В поселке Южный расселению подлежат 30 многоквартирных домов, построенных в 50-х годах, общей площадью 16,7 тысячи квадратных метров. Новое жилье получат 836 человек (444 квартиры).

Первым этапом стало строительство двухсекционного дома переменной этажности на 199 квартир, его площадь составляет 14,8 тысячи квадратных метров. В рамках второго этапа планируется возведение 17-этажного трехсекционного дома, рассчитанного на 223 квартиры.

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В Одинцово продолжается строительство двух пешеходных переходов через железную дорогу
18 марта 2025, 13:14

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В Одинцово продолжается строительство двух пешеходных переходов через железную дорогу. Один из них возводится между станциями МЦД-1 «Немчиновка» и «Сколково», второй — между улицами Баковской и Вокзальной, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Строители завершили устройство свай под опору и башню-сход пешеходного перехода со стороны жилого комплекса. Сейчас ведется бетонирование ростверка. На переходе между улицами Баковской и Вокзальной приступили к переустройству инженерных коммуникаций и устройству свай под опоры и башни-сходы», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Открытие движения по переходам запланировано на конец 2025 года, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Кроме того, на переходе у ЖК «Рублевский» ведется подготовка территории для устройства свайного фундамента под опоры и башню-сход со стороны Минского шоссе. Параллельно проводится переустройство инженерных коммуникаций, включая сети ОАО «РЖД», а также поставка металлоконструкций для пролетного строения.

Надземные пешеходные переходы будут соответствовать региональному стандарту: они получат остекление, лифты для маломобильных граждан, антивандальные стекла, внутреннее освещение и архитектурную подсветку. Также предусмотрено благоустройство пешеходных зон. Новые переходы обеспечат удобную и безопасную связь между жилыми кварталами, улучшив пешеходную доступность для более чем 14 тысяч жителей близлежащих районов.

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