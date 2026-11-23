23 ноября 2026, 17:52

Видео: Министерство здравоохранения Московской области

В Орехово-Зуевской больнице внедрили новый протокол лечения пожилых пациентов с переломами проксимального отдела бедренной кости. Теперь таких больных сразу направляют в реанимацию, где врачи проводят необходимые обследования и стабилизируют их состояние.





Как сообщает Министерство здравоохранения Московской области, уже на следующий день пациенты проходят операцию: эндопротезирование или остеосинтез при чрезвертельных переломах.

«Новая тактика соответствует актуальным клиническим рекомендациям. Чем раньше мы проводим операцию и начинаем активизировать пациента, тем благоприятнее прогноз. Благодаря этой методике нам удалось сократить время пребывания пациентов в больнице до операции и продолжительность послеоперационного периода. Кроме того, такой подход существенно снижает риск осложнений», — рассказал заведующий травмоцентром, доктор медицинских наук, профессор, травматолог-ортопед Эдуард Солод.