Пожилых пациентов с переломами бедра начали быстрее оперировать в Орехово-Зуеве
Видео: Министерство здравоохранения Московской области
В Орехово-Зуевской больнице внедрили новый протокол лечения пожилых пациентов с переломами проксимального отдела бедренной кости. Теперь таких больных сразу направляют в реанимацию, где врачи проводят необходимые обследования и стабилизируют их состояние.
Как сообщает Министерство здравоохранения Московской области, уже на следующий день пациенты проходят операцию: эндопротезирование или остеосинтез при чрезвертельных переломах.
«Новая тактика соответствует актуальным клиническим рекомендациям. Чем раньше мы проводим операцию и начинаем активизировать пациента, тем благоприятнее прогноз. Благодаря этой методике нам удалось сократить время пребывания пациентов в больнице до операции и продолжительность послеоперационного периода. Кроме того, такой подход существенно снижает риск осложнений», — рассказал заведующий травмоцентром, доктор медицинских наук, профессор, травматолог-ортопед Эдуард Солод.Переломы бедра у пожилых людей особенно опасны из-за длительной неподвижности, которая повышает риск развития пролежней и пневмонии. Поэтому одна из главных задач врачей — как можно раньше вернуть пациентов к движению.
Благодаря новому протоколу уже на второй-третий день после операции люди начинают вставать. В Орехово-Зуевской больнице продолжают внедрять современные методы лечения, чтобы повышать качество медицинской помощи и улучшать прогнозы для пациентов.