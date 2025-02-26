В Подмосковье прошёл экоурок физкультуры для победителей акции «Разделять легко»

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Подмосковье подвели итоги акции «Разделять легко», организованную региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Воскресенского кластера. Главный приз, урок экофизкультуры, получил филиал школы №12 посёлка Рязановский городского округа Егорьевск, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Уроки экофизкультуры для учащихся младшей и средней школы прошли в несколько этапов. Они закрепили знания по раздельному сбору отходов, полученные во время акции, в спортивном формате.
Как напомнили в Минчистоты, пилотная акция по сбору вторсырья «Разделять легко» прошла в трёх образовательных учреждениях Егорьевска. В ней участвовали более 3 тыс. школьников, которые собрали свыше 12 кубометров вторичного сырья.
Читайте также:
В Подмосковье в этом году обустроят 557 «народных троп»
Председателей МКД Подмосковья научили проводить электронное голосование
В Подмосковье стартовала программа благоустройства во дворах
«Тренеры рассказали детям о цепочке жизни упаковки и товаров от производства, покупки, использования до переработки. Мяч с соответствующим названием вторсырья дети должны были отправить в баскетбольные корзины синего или серого цвета, имитировавшие мусорные контейнеры», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Как напомнили в Минчистоты, пилотная акция по сбору вторсырья «Разделять легко» прошла в трёх образовательных учреждениях Егорьевска. В ней участвовали более 3 тыс. школьников, которые собрали свыше 12 кубометров вторичного сырья.
Читайте также:
В Подмосковье в этом году обустроят 557 «народных троп»
Председателей МКД Подмосковья научили проводить электронное голосование
В Подмосковье стартовала программа благоустройства во дворах
Лора Луганская