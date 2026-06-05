В округе Электросталь запустят вторую очередь тепличного комплекса «Иванисово»
Вторую очередь тепличного агрокомплекса «Иванисово» запустит в округе Электросталь в 2029 году компания «Центральный маркет». Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Соглашение о сотрудничестве подписали на ПМЭФ-2026 губернатор Московской области Андрей Воробьёв и председатель совета директоров «Центрального маркета» Юлия Серых
«Инвестиции в проект составят около 11 миллиардов рублей. На предприятии появятся ещё 250 рабочих мест», — сказал глава региона.Запуск второй очереди комплекса позволит увеличить объём продукции с 16 до 25,5 тыс. тонн овощей. Для роста урожайности теплицы оборудуют LED-подсветкой.
Отмечается, что новая площадка позволит также расширить ассортимент компании. Помимо помидоров и огурцов под брендом «Иванисово» начнут выпускать салат.