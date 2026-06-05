В округе Электросталь запустят вторую очередь тепличного комплекса «Иванисово»

05 июня 2026, 15:40

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Вторую очередь тепличного агрокомплекса «Иванисово» запустит в округе Электросталь в 2029 году компания «Центральный маркет». Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.





Соглашение о сотрудничестве подписали на ПМЭФ-2026 губернатор Московской области Андрей Воробьёв и председатель совета директоров «Центрального маркета» Юлия Серых





«Инвестиции в проект составят около 11 миллиардов рублей. На предприятии появятся ещё 250 рабочих мест», — сказал глава региона.