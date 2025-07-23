Праздник поэзии соберёт любителей литературы в усадьбах Шахматово и Тараканово

23 июля 2025, 13:36

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В усадьбах Шахматово и Тараканово музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока 3 августа проведут традиционный Праздник поэзии, посвящённый памяти Александра Блока. О этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Праздник в местах, связанных с жизнью и творчеством одного из лучших поэтов Серебряного века, проходит более 50 лет. Впервые его отметили в 1970 году. В разное время гостями праздника были такие поэты, как Евгений Евтушенко, Константин Симонов, Павел Антакольский, Расул Гамзатов, Римма Казакова.

«В программе праздника – новые выставки в усадьбах, экскурсии, традиционное поэтическое шествие из Тараканова в Шахматово, панихида в память Александра Блока в храме Архангела Михаила. Кроме того, гостей ждут экскурсия в библиотеке Лесневского, выступления актёров, литераторов и музыкантов у Блоковского валуна со стихами Блока и современных поэтов», – рассказали в министерстве.