Предпенсионеры Подмосковья подали более 4800 заявок на бесплатное обучение
Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
Свыше 4 800 заявлений на бесплатное получение дополнительного профильного образования подали жители Московской области в возрасте от 50 лет через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Условием для получения этой услуги, помимо подходящего возраста, является официальный статус безработного.
«Заявитель должен авторизоваться на портале с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы. Интегрированный в услугу искусственный интеллект сразу проверит файлы, так что ошибки можно будет исправить до отправки», — говорится в сообщении.Обучение безработных предпенсионеров проводится в образовательных организациях региона очно, заочно и дистанционно.