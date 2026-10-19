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Предпенсионеры Подмосковья подали более 4800 заявок на бесплатное обучение

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше 4 800 заявлений на бесплатное получение дополнительного профильного образования подали жители Московской области в возрасте от 50 лет через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.



Условием для получения этой услуги, помимо подходящего возраста, является официальный статус безработного.

«Заявитель должен авторизоваться на портале с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы. Интегрированный в услугу искусственный интеллект сразу проверит файлы, так что ошибки можно будет исправить до отправки», — говорится в сообщении.
Обучение безработных предпенсионеров проводится в образовательных организациях региона очно, заочно и дистанционно.
Лев Каштанов

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