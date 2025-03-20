В подмосковные индустриальные парки с начала этого года привлекли более 20 резидентов

Фото: в пресс-служба Мининвеста МО
С начала текущего года в индустриальные парки Московской области удалось привлечь 22 резидента. Такие данные привели в пресс-службе регионального Мининвеста.
«Суммарная площадь, которую займут новые резиденты, превышает 16 га. Инвестиции в эти проекты составляют 3,5 млрд рублей», – уточнила зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.На новых предприятиях планируют создать около 500 рабочих мест.
Как напомнили в ведомстве, подобрать локацию для реализации инвестпроекта в Московской области, в том числе на территории индустриальных парков, можно на инвестиционной карте региона.
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Лора Луганская