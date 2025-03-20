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В Солнечногорске запустили производство зубных паст для людей и животных

Видео: пресс-служба компании WNT Production Group

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На территории цифрового промышленного коворкинга в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске стартовало производство средств для полости рта. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Производитель косметических средств WNT Production Group выпускает зубные пасты, спреи, ополаскиватели и пенки, в том числе для профессиональных стоматологических процедур. Компания производит продукцию по формулам заказчика и по разработкам собственных технологов.
«Запуск производства зубных паст стал частью масштабного проекта компании. Инвестиции в его реализацию оцениваются в 1 млрд рублей. Полтора года назад компания запустила в индустриальном парке «Есипово» производство косметики. Менее чем за год удалось на 70% увеличить мощности предприятия и приступить к запуску новых линий», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания уже приступила к производству отбеливающих зубных паст с древесным углём, исландским мхом и цитрусовыми экстрактами, с маслом чайного дерева, экстрактами розмарина, ромашки, прополиса, а также паст для детей.

Технологи разработали и пасты с необычными компонентами и вкусами. Так, в ближайшее время начнут выпускать средства для полости рта на основе восточных ингредиентов – с экстрактами женьшеня, корицы и кардамона. Среди новых вкусов – красный апельсин, розовый перец, берёза, мята, табак и ваниль.
«Сейчас спросом пользуются зубные пасты в дозаторах. Производство такой продукции сложнее. Специально для этого нам пришлось модифицировать оборудование. В начале года мы расширили линейку профессиональных стоматологических средств, премиальных зубных паст с эксклюзивными вкусами и ингредиентами. Также приступили к изготовлению зубных паст для животных», – рассказала гендиректор компании WNT Production Group Кристина Бармина.
Рецептуру каждого нового продукта разрабатывают технологи предприятия в собственной лаборатории компании, расположенной в индустриальном парке.

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Раменские стоматологи стали экспертами Всероссийского конкурса «Студент года»
20 марта 2025, 17:43

Фото: пресс-службе администрации Раменского м. о.

В Раменском филиале Московского областного медицинского колледжа прошёл очный этап Всероссийского конкурса «Студент года» в номинации «Стоматология профилактическая». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Заведующего Раменской стоматологической поликлиникой Виталия Купцова и заведующую стоматологическим отделением Раменской больницы Евгению Черноиванову пригласили на конкурс в роли экспертов. Они оценили, насколько участники владеют практическими навыками, которые помогают им выполнять профессиональные задачи в условиях, максимально имитирующих реальную обстановку.
«Ребята показали высочайший уровень подготовки, представили свои навыки, поделились опытом и показали готовность к сложной, но благородной профессии медработника. Участники защищали проекты, решали медицинские ситуационные задачи, демонстрировали свои знания на практике», – рассказал Купцов.
Фото: пресс-службе администрации Раменского м. о.

Как отметили в администрации, конкурс прошел в дружеской атмосфере. Финал состоится в мае.

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Подмосковные горнолыжники выиграли шесть наград чемпионата России среди глухих
20 марта 2025, 17:32

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Горнолыжники из Подмосковья завоевали шесть медалей чемпионата России среди глухих спортсменов – четыре золота и две бронзы. Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.
«На чемпионате регион представляли два спортсмена. Павел Казаков по итогам пяти заездов взял четыре золотые награды в скоростном спуске, суперкомбинации, супер-гиганте и слаломе-гиганте. А Мария Кузнецова заняла третье место в женских соревнованиях в дисциплинах «слалом-гигант» и «супер-гигант», – отметили в ведомстве.
Чемпионат проходил в деревне Зелёная Поляна в Башкирии. В нём участвовали 18 спортсменов из девяти регионов России.

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Соревнования по мини-футболу Специальной Олимпиады Московской области собрали более 70 спортсменов
Турнир по мини-футболу Специальной Олимпиады Подмосковья собрал 72 спортсмена
20 марта 2025, 17:20

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В городском округе Щёлково провели соревнования по мини-футболу Специальной Олимпиады Московской области. В них участвовали команды девяти учебных заведений региона, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«На соревнования приехали 72 спортсмена из Щёлкова, Егорьевска, Шаховской, Богородского, Каширы, Мытищ, Серпухова и Одинцова. Это обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, ученики школ-интернатов и коррекционных школ», – отметили в министерстве.
Турнир организовали региональное отделение Общероссийской общественной благотворительной организации помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада России» по Московской области, а также Министерство физической культуры и спорта Подмосковья.

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#московская область
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Шатуряне задали вопросы специалистам МосОблЕИРЦ на Дне открытых дверей
20 марта 2025, 17:02

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Жители Шатуры получили разъяснения от специалистов МосОблЕИРЦ в рамках Дня открытых дверей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
В муниципалитете открыто два офиса информационно-расчётного центра – в Шатуре и Рошале. Компания обслуживает около 45 тыс. лицевых счетов. Областной центр взаимодействует с десятком организаций, в том числе управляющими компаниями.
«Менеджеры в Шатуре ведут очный прием населения со вторника по субботу. Офис каждый день посещают около 400 человек. В Рошале жителей обслуживают с понедельника по пятницу. Работа ведётся без перерывов на обед. Отвечаем и на запросы, поступающие от клиентов через личный кабинет», – рассказала руководитель территориального управления МосОблЕИРЦ Евгения Тюкова.
Для обслуживания граждан предусмотрено 10 клиентских окон. В зале есть компьютер, где можно войти в личный кабинет. Открыт детский уголок. Замечания и предложения о функционировании офиса можно оставить в ящике доверия.
«Предоставление всех услуг в одном месте очень удобно. Передавать показания и оплачивать квитанции можно через личный кабинет. Но при этом остаётся возможность живого общения. Например, мне нужно было уточнить начисления и сделать перерасчёт. Менеджер всё грамотно и быстро объяснил», – рассказала жительница Шатуры Светлана Гусева.

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Вместе с шатурянами с работой офиса ознакомились представители местной администрации, Ассоциации председателей советов многоквартирных домов и руководители организаций, с которыми работает Московский областной центр.
«В шатурском офисе трудятся квалифицированные кадры. Приём населения стандартизирован, все работают по регламенту. Радует, что здесь есть лучший менеджер, который удерживает эту позицию весь год. Каждый из сотрудников стремится наращивать свои компетенции», – поделился руководитель регионального направления МосОблЕИРЦ Карэн Папикян.
В офисе налажена работа дистанционных каналов связи. Специалисты могут направить ответы на запросы граждан по электронной почте.

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В Подмосковье стартовал конкурс экологических проектов
20 марта 2025, 16:39

Фото: istockphoto / Sakorn Sukkasemsakorn

14 марта 2025 года в Московской области начался конкурс лучших инициатив в сфере экологии. Его цель — объединить усилия общества для решения экологических проблем. Работы участников оценит независимое экспертное жюри, а самые перспективные проекты представят в июне на экоярмарке. Организатором выступает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Подробные условия конкурса опубликованы на сайте Ярмарки экологических проектов.

В прошлом году одной из самых востребованных номинаций стала «Эко-просвещение и волонтёрство». Она собрала наибольшее количество заявок и отличилась высоким уровнем проработки идей.

В числе поддержанных инициатив оказался проект «Живые родники», направленный на исследование родниковой воды. Специалисты провели её качественный анализ и оценили пригодность для употребления. В результате жители Москвы, Подмосковья и соседних регионов смогут получить достоверную информацию о состоянии природных источников.

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