В Солнечногорске запустили производство зубных паст для людей и животных

Видео: пресс-служба компании WNT Production Group
На территории цифрового промышленного коворкинга в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске стартовало производство средств для полости рта. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Производитель косметических средств WNT Production Group выпускает зубные пасты, спреи, ополаскиватели и пенки, в том числе для профессиональных стоматологических процедур. Компания производит продукцию по формулам заказчика и по разработкам собственных технологов.
Технологи разработали и пасты с необычными компонентами и вкусами. Так, в ближайшее время начнут выпускать средства для полости рта на основе восточных ингредиентов – с экстрактами женьшеня, корицы и кардамона. Среди новых вкусов – красный апельсин, розовый перец, берёза, мята, табак и ваниль.
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«Запуск производства зубных паст стал частью масштабного проекта компании. Инвестиции в его реализацию оцениваются в 1 млрд рублей. Полтора года назад компания запустила в индустриальном парке «Есипово» производство косметики. Менее чем за год удалось на 70% увеличить мощности предприятия и приступить к запуску новых линий», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Компания уже приступила к производству отбеливающих зубных паст с древесным углём, исландским мхом и цитрусовыми экстрактами, с маслом чайного дерева, экстрактами розмарина, ромашки, прополиса, а также паст для детей.
Технологи разработали и пасты с необычными компонентами и вкусами. Так, в ближайшее время начнут выпускать средства для полости рта на основе восточных ингредиентов – с экстрактами женьшеня, корицы и кардамона. Среди новых вкусов – красный апельсин, розовый перец, берёза, мята, табак и ваниль.
«Сейчас спросом пользуются зубные пасты в дозаторах. Производство такой продукции сложнее. Специально для этого нам пришлось модифицировать оборудование. В начале года мы расширили линейку профессиональных стоматологических средств, премиальных зубных паст с эксклюзивными вкусами и ингредиентами. Также приступили к изготовлению зубных паст для животных», – рассказала гендиректор компании WNT Production Group Кристина Бармина.Рецептуру каждого нового продукта разрабатывают технологи предприятия в собственной лаборатории компании, расположенной в индустриальном парке.
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Лора Луганская