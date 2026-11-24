Предпринимателей Подмосковья приглашают на вебинары по маркировке «Честный знак»
Подмосковные предприниматели смогут принять участие в серии бесплатных вебинаров по цифровой маркировке «Честный знак». Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
Эксперты оператора системы ООО «Оператор-ЦРПТ» вместе с производителями, торговыми организациями и предпринимателями Московской области разберут требования законодательства, практические схемы автоматизации и типичные ошибки участников оборота.
В рамках очередной серии бесплатных обучающих онлайн-семинаров специалисты детально рассмотрят актуальные правила работы и предстоящие этапы внедрения национальной системы цифровой маркировки «Честный знак».
На этой неделе деловая образовательная программа охватывает широкий спектр товарных категорий и практических кейсов.
25 ноября в 10:00 состоится открытый микрофон по актуальным вопросам маркировки игр и игрушек. В 11:00 специалисты проведут вебинар для производителей и поставщиков кормов для животных. Завершит среду в 12:00 заседание рабочей группы, посвященное изменению порядка регистрации карточки товара для товарной группы «Пиво».
Работа продолжится в четверг, 26 ноября. В пресс-службе Минсельхозпрода Московской области напомнили, что участие во всех онлайн-мероприятиях бесплатное.
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