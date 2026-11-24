24 ноября 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

С приходом ноября подмосковные улицы погружаются в сумерки задолго до окончания рабочего и учебного дня. Чтобы не стать случайной мишенью в свете фар, работники Мособлпожспаса советуют жителям региона добавить в свой гардероб световозвращатели.





Вечером, под дождём или мокрым снегом пешеход в тёмной одежде буквально растворяется для водителя, превращая привычную дорогу домой в опасную ловушку.

«В осенне-зимний период риск ДТП с участием пешеходов существенно возрастает из-за плохой видимости, осадков и тёмной верхней одежды. В тёмное время суток, при блеске мокрого асфальта и встречном свете фар водитель замечает пешехода без световозвращателей слишком поздно и может не успеть остановить машину на скользкой дороге. Поэтому спасатели регулярно проводят профилактические беседы со школьниками и другими жителями области, напоминая о важности пассивной защиты на дорогах», - пояснил замначальника Мособлпожспаса Вадим Беловошин.

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

«Важно помнить, что даже небольшой световозвращатель во много раз увеличивает расстояние, с которого автомобилист способен заметить пешехода при свете фар. Родителям следует обязательно проверить наличие специальных наклеек, шевронов, браслетов или брелоков на куртках, обуви и школьных рюкзаках детей. Лучше всего закреплять элементы спереди, сзади и по бокам, чтобы пешехода было видно со всех сторон», – сказал Беловошин.