Достижения.рф

Предпринимателей приглашают в Мытищи на маркет «100% Подмосковье»

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Мытищах 26-27 сентября пройдёт маркет локальных брендов «100% Подмосковье». Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Мининвеста.



К участию приглашают субъекты малого и среднего предпринимательства регион. Они смогут представить свою продукцию потенциальным покупателям, познакомиться с другими представителями бизнеса, установить новые деловые контакты.

Участие в маркете бесплатное, количество мест ограничено. Для участия нужно пройти предварительный отбор и заполнить заявку до 21 сентября по ссылке.

Как отметили в министерстве, предстоящий маркет станет 15-м в цикле «100% Подмосковье». Этот цикл объединяет региональных производителей и предпринимателей. Он проводится для продвижения локальных брендов.

Лора Луганская

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