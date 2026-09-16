В водоёмах Подмосковья за лето утонули 88 человек

16 сентября 2026, 14:39

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

88 человек, включая 12 детей, утонули в водоёмах Московской области за период купального сезона в текущем году. Такие цифры назвал врио главного государственного инспектора по маломерным судам региона Андрей Зимин, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.





Итоги купального сезона обсудили на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Московской области, состоявшимся в среду, 16 сентября.



