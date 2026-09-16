В водоёмах Подмосковья за лето утонули 88 человек
88 человек, включая 12 детей, утонули в водоёмах Московской области за период купального сезона в текущем году. Такие цифры назвал врио главного государственного инспектора по маломерным судам региона Андрей Зимин, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
Итоги купального сезона обсудили на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Московской области, состоявшимся в среду, 16 сентября.
Он добавил, что подавляющее большинство несчастных случаев произошло в местах, которые не были оборудованы для купания. А главными факторами смертности остаётся алкогольное опьянение и оставление детей без присмотра.«На воде погибли 88 человек. Из них 12 — несовершеннолетние. Спасены 30 человек. В целом по сравнению с прошлым годом общее количество трагических случаев сократилось на 29%. Но число погибших детей выросло на два случая». — сказал Зимин.