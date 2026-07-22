В Мытищах завершили текущий ремонт дорог
Годовую программу текущего ремонта региональных и муниципальных дорог в округе Мытищи выполнили на 100%. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы на региональных дорогах провели в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«В ходе работ по нацпроекту специалисты Мосавтодора обновили 5,6 км дорожной одежды на двух участках региональной сети, расположенных в малых населённых пунктах и на подъездах к ним. Проезд стал лучше для 50 тысяч человек», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.В годовую программу ремонта входили, помимо двух региональных, девять муниципальных дорог. На них обновили 9,4 километра покрытия.