Из подмосковного леса вывели заблудившуюся пенсионерку с двумя внуками

22 июля 2026, 11:07

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

78-летняя женщина с десятилетним и 14-летним внуками отправилась собирать грибы в лесу в округе Шаховская и заблудилась. Найти дорогу домой пенсионерке и детям помогли спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Инцидент произошёл во вторник, 21 июля. В единую службу спасения «Система-112» около восьми вечера позвонила дочь пожилой женщины и рассказала, что мама с внуками ушла в лес у СНТ «Манеж-1» около пяти часов назад, а потом все они перестали выходить на связь.





«Спасатели немедленно прибыли в предположительную зону поиска. Они тоже попытались позвонить заблудившимся, но сигнал в том месте был слишком слабым. Тогда спасатели включили сирены и начали прочёсывать лес, работая на отклик», — говорится в сообщении.