Предприниматели Подмосковья смогут не согласовывать облик построек до 1 сентября

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В Подмосковье продлили до конца лета действие правила, согласно которому для нежилых построек общей площадью менее 1,5 тыс. квадратных метров не требуется согласование архитектурно-градостроительного облика (АГО). Мера направлена на поддержку предпринимателей, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.



«Согласование АГО не требуется для капитальных построек нежилого назначения площадью менее 1500 кв. м, за исключением объектов социальной инфраструктуры: образовательных, спортивных, медицинских и пр.», — говорится в сообщении.
Не нужно согласовывать также архитектурно-градостроительный облик АЗС, частных домов, блокированных жилых домов, если их не более двух в одном ряду, индивидуальных гаражей и др.

Нормативные документы относительно условий строительства размещены на сайте Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Лев Каштанов

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