Предприниматели Подмосковья смогут не согласовывать облик построек до 1 сентября
В Подмосковье продлили до конца лета действие правила, согласно которому для нежилых построек общей площадью менее 1,5 тыс. квадратных метров не требуется согласование архитектурно-градостроительного облика (АГО). Мера направлена на поддержку предпринимателей, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Согласование АГО не требуется для капитальных построек нежилого назначения площадью менее 1500 кв. м, за исключением объектов социальной инфраструктуры: образовательных, спортивных, медицинских и пр.», — говорится в сообщении.Не нужно согласовывать также архитектурно-градостроительный облик АЗС, частных домов, блокированных жилых домов, если их не более двух в одном ряду, индивидуальных гаражей и др.
Нормативные документы относительно условий строительства размещены на сайте Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.