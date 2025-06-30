В Московской области теперь можно оформить переадресацию писем на дачу

30 июня 2025, 10:23

оригинал Фото: Фотобанк МО

Жители Подмосковья, которые с наступлением лета переезжают за город, теперь могут получать почтовые отправления на даче, как и в городе. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





Чтобы изменить адрес доставки почты, надо обратиться в почтовое отделение и заполнить заявление. Понадобится предоставить паспорт и указать адрес, на который нужно получать почту.

«Клиенты могут выбрать не только удобное почтовое отделение, но и подходящее время для получения или отправки писем. А сервис предварительной записи позволит заранее записаться в почтовое отделение онлайн на сайте Почты России или через мобильное приложение», – рассказали в министерстве.