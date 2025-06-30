В Московской области теперь можно оформить переадресацию писем на дачу
Жители Подмосковья, которые с наступлением лета переезжают за город, теперь могут получать почтовые отправления на даче, как и в городе. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Чтобы изменить адрес доставки почты, надо обратиться в почтовое отделение и заполнить заявление. Понадобится предоставить паспорт и указать адрес, на который нужно получать почту.
«Клиенты могут выбрать не только удобное почтовое отделение, но и подходящее время для получения или отправки писем. А сервис предварительной записи позволит заранее записаться в почтовое отделение онлайн на сайте Почты России или через мобильное приложение», – рассказали в министерстве.Там добавили, что в число доступных услуг входят доставка почтовых отправлений и денежных переводов, выплата пенсий и социальных пособий, оформление подписки на периодику, приём платежей и переводов за услуги сторонних организаций и многое другое.
Помимо этого, для жителей отдалённых населённых пунктов в почтовых отделениях теперь доступно получение заказов с маркетплейсов.