В Подмосковье запустили переработку крупногабаритных шин

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Линию по переработке шин диаметром до четырёх с половиной метров запустили на Дмитровском заводе РТИ. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.



Завод занимается переработкой покрышек, шин, обуви, текстиля и электроники, а также производит плитку из резиной крошки и другую продукцию из вторсырья.

«Дмитровский завод является крупнейшим в России предприятием по переработке шин. Инвестиции в запуск новой линии составили 200 миллионов рублей», — сказала зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Линия позволяет переработать свыше двух тысяч крупногабаритных шин в год — это около 70 тысяч тонн.

Завод продолжает развиваться. В этом году там планируют приступить к переработке отходов.
Лев Каштанов

