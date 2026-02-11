В Подмосковье запустили переработку крупногабаритных шин

11 февраля 2026, 11:38

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Линию по переработке шин диаметром до четырёх с половиной метров запустили на Дмитровском заводе РТИ. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.





Завод занимается переработкой покрышек, шин, обуви, текстиля и электроники, а также производит плитку из резиной крошки и другую продукцию из вторсырья.





«Дмитровский завод является крупнейшим в России предприятием по переработке шин. Инвестиции в запуск новой линии составили 200 миллионов рублей», — сказала зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.