В модернизацию производства утеплителя в Серпухове вложат около 4 млрд рублей

10 февраля 2026, 19:03

оригинал Фото: «ТЕХНОНИКОЛЬ»

На «Заводе ТЕХНО» в Серпухове в этом году завершится масштабная модернизация. Цель – повысить производственную эффективность и экологическую безопасность, сократить атмосферные выбросы и потребление воды, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





Глобальная модернизация предприятия началась в 2024 году после его включения в состав «ТЕХНОНИКОЛЬ».



«В прошлом году в развитие производства минеральной изоляции на основе стекловолокна было вложено 1,3 млрд рублей. Продуктовый портфель предприятия пополнили 44 новых видов утеплителя. В этом году компания планирует инвестировать в подмосковное производство утеплителей ещё 3,7 млрд рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В этом году планируется завершить установку стекловаренной печи – ключевого агрегата на производстве. Оборудование для него уже поставляется на площадку. Его запустят в августе. Выход на полную мощность ожидается в сентябре», – рассказал директор «Завода ТЕХНО» в Серпухове Виталий Черкасов.