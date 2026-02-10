В модернизацию производства утеплителя в Серпухове вложат около 4 млрд рублей
На «Заводе ТЕХНО» в Серпухове в этом году завершится масштабная модернизация. Цель – повысить производственную эффективность и экологическую безопасность, сократить атмосферные выбросы и потребление воды, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Глобальная модернизация предприятия началась в 2024 году после его включения в состав «ТЕХНОНИКОЛЬ».
«В прошлом году в развитие производства минеральной изоляции на основе стекловолокна было вложено 1,3 млрд рублей. Продуктовый портфель предприятия пополнили 44 новых видов утеплителя. В этом году компания планирует инвестировать в подмосковное производство утеплителей ещё 3,7 млрд рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.На заводе уже обновили склады, эстакады для погрузки и разгрузки, парк погрузочной техники, реконструировали цеха, переоснастили мастерские и модернизировали оборудование.
«В этом году планируется завершить установку стекловаренной печи – ключевого агрегата на производстве. Оборудование для него уже поставляется на площадку. Его запустят в августе. Выход на полную мощность ожидается в сентябре», – рассказал директор «Завода ТЕХНО» в Серпухове Виталий Черкасов.В рамках модернизации на заводе обновят камеру полимеризации и систему газоочистки, установят новый электрофильтр для очистки газов от стекловаренной печи. Оборудование изготавливают российские компании, его поставки уже начались.
Сейчас завод выпускает 400 видов утеплителя. Продукцию отправляют на стройки России, почти 20% материалов отгружают на экспорт.