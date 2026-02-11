В Подмосковье будут производить импортозамещающие пустые желатиновые капсулы
Компания «ПСК Фарма» организует на действующей производственной площадке в ОЭЗ «Дубна» выпуск пустых твёрдых желатиновых капсул разных размеров и цветов. Для этого закуплены гибкие автоматизированные линии, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Как рассказала гендиректор компании Евгения Шапиро, идея создания такого локального производства возникла в 2020 году, во время пандемии.
«На предприятии будут выпускать продукцию различных размеров и цветов с опцией нанесения логотипа для собственных нужд и для поставок другим российским производителям лекарств и БАДов. На сегодня в проект инвестировали около двух миллиардов рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.В компании добавили, что производство желатиновых капсул станет частью реализации стратегии развития фармацевтической промышленности России до 2030 года, нацеленной на снижение импортозависимости отрасли.