В Подмосковье будут производить импортозамещающие пустые желатиновые капсулы

11 февраля 2026, 18:40

оригинал Фото: компания «ПСК Фарма»

Компания «ПСК Фарма» организует на действующей производственной площадке в ОЭЗ «Дубна» выпуск пустых твёрдых желатиновых капсул разных размеров и цветов. Для этого закуплены гибкие автоматизированные линии, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Как рассказала гендиректор компании Евгения Шапиро, идея создания такого локального производства возникла в 2020 году, во время пандемии.

«На предприятии будут выпускать продукцию различных размеров и цветов с опцией нанесения логотипа для собственных нужд и для поставок другим российским производителям лекарств и БАДов. На сегодня в проект инвестировали около двух миллиардов рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.