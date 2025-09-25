Предпринимателям Подмосковья помогут зарегистрировать товарный знак

25 сентября 2025, 19:13

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области стартовал приём заявок на содействие в регистрации товарных знаков и патентов. Услуга предназначена для субъектов малого и среднего предпринимательства, пояснили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.