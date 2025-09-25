Предпринимателям Подмосковья помогут зарегистрировать товарный знак
В Московской области стартовал приём заявок на содействие в регистрации товарных знаков и патентов. Услуга предназначена для субъектов малого и среднего предпринимательства, пояснили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Помощь предусматривает проверку товарного знака или патента на охраноспособность, доработку документации, подготовку регистрационных заявок и оформление документов в Роспатенте.
Для получения поддержки предприниматели должны быть зарегистрированы и работать на территории Московской области, иметь статус субъекта МСП в Едином реестре. Есть и другие условия участия в программе поддержки.
Заявки до 30 сентября включительно принимает центр «Мой бизнес» Московской области. Узнать подробную информацию об оказании услуги и подать заявку можно на инвестиционном портале региона.
